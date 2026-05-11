Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax-directeur Beuker zit op 'dood spoor' en praat met nieuwe club'

Amber
bron: Het Parool
Jordi Cruijff en Marijn Beuker
Jordi Cruijff en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Marijn Beuker lijkt Ajax mogelijk alsnog op korte termijn te gaan verlaten. De directeur voetbal werd eerder al gelinkt aan Anderlecht, maar inmiddels zou ook Club Brugge interesse hebben in de beleidsbepaler van de Amsterdammers. Dat meldt Het Parool.

De krant schetst na de nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht (1-2) een onrustig beeld van de clubleiding in Amsterdam. Niet alleen op trainersgebied wisselde Ajax dit seizoen opnieuw van koers, ook binnen de directie blijft het rommelen. "Beuker zit inmiddels op dood spoor; hij zou in gesprek zijn met Club Brugge", schrijft Het Parool.

Beuker werkte in eerste instantie intensief samen met Alex Kroes, maar sinds de aanstelling van Jordi Cruijff als technisch directeur is zijn rol binnen de technische organisatie flink veranderd. Cruijff kreeg de verantwoordelijkheid over zowel het eerste elftal als Jong Ajax en Ajax Onder 19, waardoor de invloed van Beuker op sportief vlak kleiner werd.

Een vertrek naar België lijkt daardoor steeds realistischer te worden. Eerder ketste een overstap naar Anderlecht nog af, maar Club Brugge zou nu serieus werk maken van de komst van de Nederlander.

Binnen Ajax houdt Beuker zich officieel bezig met de jeugdopleiding, scouting en football analytics. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol in de komst van Francesco Farioli naar de Johan Cruijff ArenA. Bij Club Brugge zou Beuker mogelijk de opvolger worden van Dévy Rigaux. De Belg geldt nadrukkelijk als kandidaat om technisch directeur van Feyenoord te worden.

Gerelateerd:
Mike Verweij

Mike Verweij komt met onthulling: "Hij is er helemaal klaar mee"

0
Henk Spaan

Henk Spaan doet Ajax-onthulling: "Is een week geleden rondgekomen"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws Marijn Beuker
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Cristian Willaert

Willaert over trainerszoektocht Ajax: "Niet allemaal Spanjaarden"

0
Mounir Boualin

Boualin tipt aanvaller voor Ajax: "Vind het echt een leuke speler"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel SC Heerenveen - Ajax

García weet: "Er zullen volgend seizoen veel dingen veranderen"

Wim Kieft rekent af met Ajacied: "Kom op, wat een slap gedoe"

VIDEO | Ajacied woest op juichende FC Utrecht-supporter in ArenA

Bruggink: "Dit past ook precies in het plaatje van het seizoen"

Mike Verweij komt met onthulling: "Hij is er helemaal klaar mee"

NEC blijft Ajax nog voor op ranglijst: "Daar hebben we geluk mee"

Klaassen: "Het meest pijnlijke seizoen dat ik heb meegemaakt"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws