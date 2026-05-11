'Ajax-directeur Beuker zit op 'dood spoor' en praat met nieuwe club'
Marijn Beuker lijkt Ajax mogelijk alsnog op korte termijn te gaan verlaten. De directeur voetbal werd eerder al gelinkt aan Anderlecht, maar inmiddels zou ook Club Brugge interesse hebben in de beleidsbepaler van de Amsterdammers. Dat meldt Het Parool.
De krant schetst na de nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht (1-2) een onrustig beeld van de clubleiding in Amsterdam. Niet alleen op trainersgebied wisselde Ajax dit seizoen opnieuw van koers, ook binnen de directie blijft het rommelen. "Beuker zit inmiddels op dood spoor; hij zou in gesprek zijn met Club Brugge", schrijft Het Parool.
Beuker werkte in eerste instantie intensief samen met Alex Kroes, maar sinds de aanstelling van Jordi Cruijff als technisch directeur is zijn rol binnen de technische organisatie flink veranderd. Cruijff kreeg de verantwoordelijkheid over zowel het eerste elftal als Jong Ajax en Ajax Onder 19, waardoor de invloed van Beuker op sportief vlak kleiner werd.
Een vertrek naar België lijkt daardoor steeds realistischer te worden. Eerder ketste een overstap naar Anderlecht nog af, maar Club Brugge zou nu serieus werk maken van de komst van de Nederlander.
Binnen Ajax houdt Beuker zich officieel bezig met de jeugdopleiding, scouting en football analytics. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol in de komst van Francesco Farioli naar de Johan Cruijff ArenA. Bij Club Brugge zou Beuker mogelijk de opvolger worden van Dévy Rigaux. De Belg geldt nadrukkelijk als kandidaat om technisch directeur van Feyenoord te worden.
