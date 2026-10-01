Ajax-directeur Geelen verkozen in Europees bestuur: "Belangrijk"
Menno Geelen heeft een belangrijke functie binnen het Europese voetbal gekregen. De algemeen directeur van Ajax is verkozen tot bestuurslid van de European Football Clubs (EFC), de voormalige European Club Association. Geelen gaat in die rol niet alleen Ajax, maar ook de belangen van het Nederlandse voetbal vertegenwoordigen.
De 44-jarige bestuurder werd dinsdagmiddag in Kopenhagen verkozen en blijft in ieder geval tot september 2027 onderdeel van het bestuur. "Voor mij was de steun van de KNVB, de Eredivisie CV, de Coöperatie Eerste Divisie en de zes Nederlandse clubs die dit seizoen in de UEFA-clubcompetities uitkomen heel belangrijk", vertelt Geelen aan De Telegraaf.
De EFC vertegenwoordigt meer dan achthonderd professionele clubs uit 55 Europese landen en praat namens de clubs mee bij de UEFA en FIFA. "EFC – voorheen de European Club Association, ECA – behartigt de belangen van meer dan 800 professionele voetbalclubs uit 55 Europese landen. EFC is het enige onafhankelijke orgaan dat Europese voetbalclubs officieel vertegenwoordigt bij de UEFA en FIFA. En zet zich in om de belangen van de clubs te beschermen, de groei van het Europese clubvoetbal te waarborgen en mee te beslissen over de opzet en structuur van de grote competities en de internationale voetbalkalender."
Geelen kreeg brede steun vanuit Nederland voor zijn kandidatuur. "Vanuit de KNVB, de Eredivisie CV, de Coöperatie Eerste Divisie en de zes Nederlandse clubs die dit seizoen in de UEFA-clubcompetities uitkomen is richting de EFC-leden toegelicht waarom Nederland vertegenwoordigd moet zijn in de EFC Board en waarom ik dan de juiste kandidaat was. Het is voor mij uiteraard fijn om te zien dat het Nederlandse voetbal mij steunt en mij deze verantwoordelijkheid wil geven, maar het zegt ook iets over hoe verenigd we zijn als het Nederlandse voetbal. Dat is niet in elk land zo."
Volgens de Ajax-directeur is Nederlandse vertegenwoordiging belangrijk om de positie van clubs buiten de vijf grootste Europese competities te bewaken. "Nederland draagt van oudsher actief bij aan de ontwikkeling van het Europese clubvoetbal en die invloed willen we behouden. Als Nederland kunnen we opkomen voor de landen, competities en clubs die bekend staan om talentontwikkeling, zodat dit een waardevol speerpunt kan blijven. Ook zijn we een goede vertegenwoordiging voor de uitdagers van de vijf grote competities."
Geelen wil daarnaast aandacht houden voor de positie van Nederlandse clubs in Europa. "In Nederland zelf hebben we talentontwikkeling, solidariteit en de duurzame ontwikkeling van het voetbal hoog in het vaandel staan, het is goed dat we dat ook in Europa kunnen uitdragen. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat clubs uit landen zoals Nederland met meerdere clubs kunnen meedoen in de verschillende Europese competities, zowel bij de mannen als de vrouwen."
Edwin van der Sar en Dennis te Kloese gingen Geelen voor als Nederlandse vertegenwoordigers in het bestuur. Daarin zit hij nu onder anderen met bestuurders van Bayern München, Atlético Madrid, AS Roma, Manchester United, Benfica en Ferencváros. Nasser Al-Khelaïfi van Paris Saint-Germain is voorzitter.
"Nasser Al-Khelaïfi van PSG is de voorzitter. De EFC Board is een afspiegeling van de volledige Europese voetbalmarkt met vertegenwoordigers van clubs en enkele clubonafhankelijke experts. In de board zitten bijvoorbeeld bestuurders van Bayern München, Atletico Madrid, AS Roma, Manchester United, Benfica en Ferencvaros. Fijn en belangrijk dat we als Ajax en daarmee Nederland ook een plek hebben in de EFC Board."
Talentontwikkeling wordt voor Geelen een belangrijk aandachtspunt. "Onder andere de collectieve stem van de clubs verder versterken, competitieformats blijven verbeteren, aandacht voor talentontwikkeling, groei van het vrouwenvoetbal, en financiële duurzaamheid. Het belang van talentontwikkeling heeft daarin mijn bijzondere interesse."
Daarbij wijst de Ajax-directeur nadrukkelijk naar de rol van de Eredivisie. "De Eredivisie wordt al langer beschouwd als een van de beste competities in Europa voor het opleiden van talent, en is ook een succesvol gebleken springplank naar de topcompetities. Het opleiden van talent moet letterlijk en figuurlijk beloond blijven."
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