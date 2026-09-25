Ajax-directeur weigert bonus: "Behaald, maar vond dat niet opwegen"

Menno Geelen heeft besloten af te zien van een bonus over het boekjaar 2025/2026. De algemeen directeur van Ajax had van de Raad van Commissarissen een aanzienlijk deel van de maximale bonus van 125.000 euro toegekend gekregen, maar kiest ervoor deze niet te ontvangen.

"De afgesproken persoonlijke en organisatiedoelstellingen zijn afgelopen seizoen behaald", vertelt Geelen tegenover De Telegraaf . Toch vindt hij een bonus niet passend. "Maar ik vond dat voor afgelopen seizoen niet opwegen tegen de zeer teleurstellende sportieve resultaten en de bestuurlijke en trainerswisselingen die er onder mijn eindverantwoordelijkheid zijn geweest."

Uit het jaarverslag blijkt daarnaast dat Ajax het aantal FTE's binnen de organisatie heeft teruggebracht van 240 naar 228, exclusief spelers en staf. De Amsterdammers sloten het boekjaar af met een nettowinst van twee miljoen euro.

Geelen is sinds 1 juli 2025 officieel algemeen directeur van Ajax, nadat hij de functie sinds mei 2024 al op interimbasis vervulde. Zijn huidige contract in Amsterdam loopt tot medio 2027.