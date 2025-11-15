Ajax-directie gewaarschuwd: "Bij Ajax is dit wel een kantelpunt"

Pieter Zwart denkt dat Ajax op dit moment behoefte heeft aan een trainer die de structuur kan terugbrengen. De club nam na een teleurstellende start afscheid van hoofdtrainer John Heitinga.

Zo kan Ajax na het vertrek van Francesco Farioli afgelopen zomer opnieuw op zoek naar een hoofdtrainer. "Belangrijk is dat je een oefenmeester binnenhaalt die goed is in dat veldwerk", tipt Zwart in de Pak Schaal Podcast. "Op die manier punten te halen met het elftal, meer punten dan voorheen. Iemand die bewezen de capaciteiten heeft om op een gestructureerde manier te werken en het elftal gestructureerd kan laten voetballen."

Een goede trainer is cruciaal voor de komende periode, benadrukt de analist. "In de zomer van Farioli werd zo'n soort keuze gemaakt. Toen werd de trainer ook de belangrijkste transfer genoemd", herinnert hij. "Als dit de verkeerde keuze is, dan kom je misschien wel in een scenario zoals Anderlecht en Manchester United terecht. Bij Ajax is dit wel het kantelpunt."