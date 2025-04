Ajax-directie had bepaalde verwachting van Farioli: "Niet gelukt"

De clubleiding van Ajax was al snel enthousiast over Farioli en plukte de hoofdtrainer weg bij OGC Nice. In zijn eerste seizoen lijkt hij de Amsterdammers meteen naar het kampioenschap te leiden. "Maar in Europa hadden ze het idee dat hij door zijn pragmatische en realistische manier van spelen, werken en denken, dat hij de club daar weer op de kaart zou zetten. Dat is beide niet gelukt", stelt Inan in de AD Voetbalpodcast.

Volgens Inan is Farioli een 'moderne trainer'. "Die staart zich niet blind op leuk voetballen en alleen maar combineren op de helft van de tegenstander", legt hij uit. "Vaak doet hij dat door te leunen op de eigen helft. Dat heeft uitstekend gewerkt en dat heeft hij langzaam aan opgebouwd. Als je nu terugkijkt, is het echt een uitgekiend plan geweest."