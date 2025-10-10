Ajax-directie krijgt kritiek: "Niet de eerste verkeerde inschatting"

Valentijn Driessen is er niet over te spreken dat Marijn Beuker en Alex Kroes zich niet openlijk hebben uitgelaten over de situatie van John Heitinga bij Ajax. Dat stelt de journalist in zijn column in de Telegraaf.

"De directie van Ajax verschaft zichzelf de vrijheid om hoofdtrainer John Heitinga te ontslaan bij een slecht resultaat zaterdag over een week in de Johan Cruijff ArenA tegen AZ", begint Driessen. "Algemeen directeur Menno Geelen, directeur voetbal Marijn Beuker en technisch directeur Alex Kroes weigeren een statement te geven dat zij het volste vertrouwen hebben in Heitinga, die zij in juli de sleutels van de eerste selectie van Ajax gaven."

Fred Grim is inmiddels aangesteld als extra assistent-trainer van Heitinga bij Ajax. "Hoewel Heitinga herhaaldelijk aanstipte dat zijn wens om een extra trainer maar niet werd vervuld", stelt Driessen. "Nu het kalf half is verdronken bij Ajax en de druk op Heitinga voor de thuiswedstrijd tegen AZ ongezonde vormen aanneemt, blijkt de ideale assistent van Heitinga in de vorm van Grim ineens allang rond te lopen binnen de technische organisatie van Ajax."

Driessen vraagt zich af waarom Grim niet eerder is toegevoegd aan de staf van Ajax. "Wellicht had het water bij Heitinga dan niet tot aan de lippen gestaan. Het is niet de eerste verkeerde inschatting van de voetbaldirecteuren", besluit hij.