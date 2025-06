'Ajax distantieert zeven spelers': "Niet meer welkom bij Ajax 1"

"Chuba Akpom, Carlos Forbs en vijf andere Ajax-spelers zijn vanaf zondag – als de kersverse trainer John Heitinga de voorbereiding op het nieuwe seizoen aftrapt – niet meer welkom bij Ajax 1", schrijft Mike Verweij in De Telegraaf.

"Dat kreeg het zevental in een WhatsApp-bericht van technisch directeur Alex Kroes te lezen, melden bronnen rondom Ajax. De club wil de spelers verkopen om de selectie van Heitinga verder te kunnen versterken", vervolgt hij.

De Ajax-watcher benadrukt dat Kroes geen halve maatregelen neemt. "Akpom, Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter en Branco van den Boomen mogen pas gebruik maken van het veld en de sportschool als het eerste elftal heeft geluncht", schrijft de Ajax-watcher.

"Heeft Heitinga een dubbel programma, dan mag het zevental pas De Toekomst op als de tweede training is afgelopen. Op de parkeerplaats voor het eerste elftal en de staf is geen plek meer voor de auto’s van de uit de gratie geraakte voetballers. En voor hen is nog maar één fysiotherapeut beschikbaar", aldus Verweij.