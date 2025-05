Ajax-doelman in ESPN's top drie: hoogste reddingspercentage Eredivisie

Remko Pasveer bewees dit seizoen opnieuw dat leeftijd in het voetbal geen belemmering hoeft te zijn. De doelman van Ajax, die in november 42 jaar wordt, noteerde met 74,4 procent het hoogste reddingspercentage van alle keepers in de Eredivisie.

Daarmee laat hij Jari De Busser (Go Ahead Eagles - 74,2 procent) en Robin Roefs (N.E.C. - 72,9 procent) achter zich, zo blijkt uit cijfers van ESPN, dat hem nomineert in de top drie beste keepers dit seizoen samen met Roefs en Vasilios Barkas van FC Utrecht.

Tot februari was Pasveer onbetwist de eerste keuze onder de lat bij Ajax. In veertig duels vormde hij de stabiele sluitpost in een herstellende defensie onder trainer Francesco Farioli. Pas na een rug- en liesblessure moest hij zijn plek afstaan.

Toch groeide de veteraan uit tot een van de beste versies van zichzelf, met indrukwekkende cijfers als resultaat. Zijn optreden past in een carrière waarin hij steeds later zijn piek bereikte: pas op latere leeftijd werd hij tweevoudig international onder Louis van Gaal.

Hoewel Ajax de titel uiteindelijk niet wist te grijpen, had het kampioenschap de ultieme kroon kunnen zijn op een opmerkelijke loopbaan. Pasveer werd in 2017 bij PSV gezien als toekomstige keeperstrainer, maar toonde juist in Amsterdam zijn beste vorm. Of het zijn laatste seizoen is, blijft de vraag. “Voor mij zijn er twee opties: dat is Ajax of stoppen", is Pasveer duidelijk die momenteel een voorstel op tafel heeft, waar hij vermoedelijk genoegen moet nemen met een plek op bank.