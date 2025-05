'Ajax-doelman Jay Gorter ziet marktwaarde wederom dalen'

De laatste wedstrijd die Gorter keepte in de hoofdmacht van de Amsterdammers was het thuisduel tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finales van de Europa League. In die wedstrijd werd er met 1-2 verloren, waarna het tweede deel van het tweeluik ook verloren ging en Ajax uitgeschakeld werd in Europa.

Door zijn geringe speeltijd ziet Gorter zijn marktwaarde wederom dalen. Volgens Transfermarkt.nl is de huidige waarde van de doelman zo'n 900 duizend euro, waar dat een half jaar geleden nog zo'n 1,2 miljoen was.

Gorter werd in het seizoen 2021/2022 overgenomen van Go Ahead Eagles en beschikt in Amsterdam nog over een contract tot medio 2026.