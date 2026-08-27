'Ajax-doelman kan vertrekken: KKD-club meldt zich in Amsterdam'

Paul Reverson kan Ajax in de slotfase van de transferperiode mogelijk verlaten. De 21-jarige doelman staat volgens De Gelderlander in de belangstelling van De Graafschap, dat hem zowel op huurbasis als definitief zou willen overnemen.

Reverson speelt al jarenlang in Amsterdam. De sluitpost begon in de jeugd van Zeeburgia en werd vervolgens opgenomen in de opleiding van Ajax. Een officieel debuut in het eerste elftal maakte hij nog niet, maar voor Jong Ajax kwam hij inmiddels tot 32 wedstrijden.

De Graafschap wil hem daarom graag naar Doetinchem halen en kan hem een vaste rol in de Keuken Kampioen Divisie bieden. Volgens De Gelderlander behoren zowel een huurtransfer als een definitieve overstap tot de mogelijkheden.

Een verkoop zou voor Ajax interessant kunnen zijn, aangezien het contract van Reverson nog maar tot medio 2027 doorloopt. De doelman zelf zou echter een voorkeur hebben voor een tijdelijke transfer.

Reverson zou openstaan voor een verhuurperiode op De Vijverberg, zodat hij elders veel minuten kan maken en zich verder kan ontwikkelen. Het is nu aan Ajax en De Graafschap om te bekijken of zij tot een akkoord kunnen komen.