2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax-doelman na blunder: "Dat is hoe wij spelen en opgeleid worden"

Thomas
bron: ESPN
Joeri Heerkens
Joeri Heerkens Foto: © Pro Shots

Joeri Heerkens beleefde vrijdagavond een avond om snel te vergeten. De doelman van Jong Ajax ging opzichtig in de fout bij de openingstreffer van FC Eindhoven, dat uiteindelijk met 1-3 te sterk was in Amsterdam. De jonge keeper, overgekomen van Sparta Praag, nam na afloop alle verantwoordelijkheid op zich voor de vroege achterstand van zijn ploeg.

"Het is pijnlijk. Je verliest met 1-3 en de eerste goal is gewoon honderd procent mijn fout", vertelt Heerkens eerlijk aan ESPN. De Ajax-keeper stond ver uit zijn doel met de bal aan de voet, maar leverde deze rechtstreeks in bij Tyrese Simons van FC Eindhoven, die met een bekeken lob profiteerde.

Toch weigert Heerkens de speelwijze van Jong Ajax de schuld te geven van zijn fout. "Het had niet te maken met de opbouw. Het was gewoon een lange bal die technisch niet goed was uitgevoerd. Wat betreft de opbouw: we voetballen er ook heel vaak onderuit. Dat is hoe wij spelen en opgeleid worden," legt hij uit.

De jonge doelman herpakte zich volgens eigen zeggen goed na zijn vroege blunder. "Ik heb daarna ook mooie aanvallen opgezet vanuit de opbouw, dus daarin bleef ik niet te veel hangen. Dat is moeilijk, maar ik denk dat dat wel aardig ging vandaag", besluit hij.

