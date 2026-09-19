Ajax-doelman openhartig: "Wat voor nut heb ik eigenlijk nog?"

ZIjn terugkeer was een lichtpuntje naar een lange en zware periode. Door zijn lange afwezigheid ging hij zelfs twijfelen aan zijn bestaan als profvoetballer. "Je bent wel nog speler van de mooiste club van Nederland, maar of je je dan nog profvoetballer voelt? Ik moest mezelf er af en toe op wijzen dat ik nog wel voetballer was", erkent hij.

Het gebrek aan perspectief had steeds meer impact op hem. "Het was niet altijd makkelijk. In het begin, toen ik hoorde dat ik niet ging spelen, gooide ik er een beetje met de pet naar om eerlijk te zeggen. Dan denk je van: wat voor nut heb ik eigenlijk nog?"