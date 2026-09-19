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Ajax-doelman openhartig: "Wat voor nut heb ik eigenlijk nog?"

Sara
bron: AjaxShowtime
Charlie Setford in actie tegen Roda JC
Charlie Setford in actie tegen Roda JC Foto: © Pro Shots

Charlie Setford keerde na zestien maanden afwezigheid eindelijk weer terug onder de lat bij Jong Ajax. Hij hield zijn doel schoon tegen Roda JC (0-0). De doelman praat openhartig over zijn situatie in gesprek Ajax Showtime.

ZIjn terugkeer was een lichtpuntje naar een lange en zware periode. Door zijn lange afwezigheid ging hij zelfs twijfelen aan zijn bestaan als profvoetballer. "Je bent wel nog speler van de mooiste club van Nederland, maar of je je dan nog profvoetballer voelt? Ik moest mezelf er af en toe op wijzen dat ik nog wel voetballer was", erkent hij.

Het gebrek aan perspectief had steeds meer impact op hem. "Het was niet altijd makkelijk. In het begin, toen ik hoorde dat ik niet ging spelen, gooide ik er een beetje met de pet naar om eerlijk te zeggen. Dan denk je van: wat voor nut heb ik eigenlijk nog?" 

Een verhuurperiode bij MK Dons moest hem een uitweg bieden. "Ik ging daar als tweede keeper heen, maar dat was beter dan de situatie bij Ajax. Hier had ik nul perspectief en het liep niet." Het pakte echter niet uit als gehoopt. Ook daar kreeg hij te horen dat hij niet meer nodig was. 

Uiteindelijk wist hij de knop om te zetten. "Je leert hoe het voetbal in elkaar zit. Dat leer je niet alleen van de mooie momenten, die ik ook heb gehad, maar ook van de dieptepunten." Gisteren was daar dan het moment van zijn terugkeer.

"Het was een topavond. Ik heb echt van elke minuut genoten. Ik heb al lang geen professioneel voetbal gespeeld en om dan nu weer op het veld te staan, de nul te houden en belangrijk te zijn, is eigenlijk waar je die anderhalf jaar voor hebt getraind", besluit hij.

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