Ajax-doelman wacht operatie: "Dit seizoen niet meer in actie"

Ajax heeft slecht nieuws gekregen uit de ziekenboeg. De club uit Amsterdam kan de rest van het seizoen niet meer beschikken over Joeri Heerkens.

De negentienjarige doelman heeft afgelopen maandag een enkelblessure opgelopen in de wedstrijd van Jong Ajax bij Vitesse. Hij moet daarom een operatie ondergaan. "Heerkens komt dit seizoen niet meer in actie", schrijft Ajax op de officiële website.

Heerkens werd maandag al na twintig minuten spelen gewisseld in de Gelredome. Dinsdag werd duidelijk dat een operatie noodzakelijk is. De sluitpost maakte afgelopen zomer voor zo'n twee miljoen euro de overstap van Sparta Praag naar Ajax, waar hij startte als reservedoelman achter Vitezslav Jaros en Remko Pasveer.