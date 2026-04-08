Meldingen
2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-doelman wacht operatie: "Dit seizoen niet meer in actie"

Bjorn
bron: Ajax
Joeri Heerkens
Joeri Heerkens Foto: © BSR Agency

Ajax heeft slecht nieuws gekregen uit de ziekenboeg. De club uit Amsterdam kan de rest van het seizoen niet meer beschikken over Joeri Heerkens.

De negentienjarige doelman heeft afgelopen maandag een enkelblessure opgelopen in de wedstrijd van Jong Ajax bij Vitesse. Hij moet daarom een operatie ondergaan. "Heerkens komt dit seizoen niet meer in actie", schrijft Ajax op de officiële website

Heerkens werd maandag al na twintig minuten spelen gewisseld in de Gelredome. Dinsdag werd duidelijk dat een operatie noodzakelijk is. De sluitpost maakte afgelopen zomer voor zo'n twee miljoen euro de overstap van Sparta Praag naar Ajax, waar hij startte als reservedoelman achter Vitezslav Jaros en Remko Pasveer. 

Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Joeri Heerkens
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws