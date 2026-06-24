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Ajax-doelwit (20) kondigt zelf transfer naar Amsterdam aan

Max
bron: Instagram
Fouad Zahouani
Fouad Zahouani Foto: © BSR Agency

Ajax lijkt zich te gaan versterken met Fouad Zahouani. De jonge linksback van Union Touarga Sportif heeft zijn transfer via Instagram aangekondigd. 

Vorige week werd al gemeld dat Ajax zich zou gaan versterken met de twintigjarige Zahouani. De talentvolle verdediger sluit in eerste instantie aan bij de beloften en kan zich in Amsterdam verder ontwikkelen richting de hoofdmacht. 

Dat heeft de Marokkaanse linksachter nu zelf bevestigd. "Naar aanleiding van mijn aansluiting bij Ajax Amsterdam wil ik mijn oprechte dank en waardering uitspreken aan Zijne Majesteit Koning Mohammed VI, oprichter van de Mohammed VI Voetbalacademie", schrijft hij op zijn sociale media. Volgens De Telegraaf betaalt Ajax vijf ton en maximaal drie ton aan bonussen voor Zahouani.

De Marokkaans international kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur. "Aangezien ik mijn familie en iedereen die me heeft gesteund en in mijn capaciteiten geloofden, kan ik mijn uiterste best doen om het Marokkaanse voetbal zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in deze nieuwe fase van mijn carrière."

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