Ajax-doelwit (20) kondigt zelf transfer naar Amsterdam aan

Vorige week werd al gemeld dat Ajax zich zou gaan versterken met de twintigjarige Zahouani. De talentvolle verdediger sluit in eerste instantie aan bij de beloften en kan zich in Amsterdam verder ontwikkelen richting de hoofdmacht.

Dat heeft de Marokkaanse linksachter nu zelf bevestigd. "Naar aanleiding van mijn aansluiting bij Ajax Amsterdam wil ik mijn oprechte dank en waardering uitspreken aan Zijne Majesteit Koning Mohammed VI, oprichter van de Mohammed VI Voetbalacademie", schrijft hij op zijn sociale media. Volgens De Telegraaf betaalt Ajax vijf ton en maximaal drie ton aan bonussen voor Zahouani.