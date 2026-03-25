Ajax-doelwit is zeer gewild: "Dan word ik nóg interessanter"
Mats Rots beleeft een ijzersterk seizoen bij FC Twente. De twintigjarige linksback heeft een basisplaats veroverd en is niet meer weg te denken uit het elftal van trainer John van den Brom.
Rots mag zich deze week ook laten zien bij Jong Oranje en geniet van zijn huidige seizoen. "Ik heb nog geen Eredivisie-wedstrijd gemist, dat is toch best wel bijzonder in je eerste volledige jaar", vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl. De linkspoot laat zich met name aanvallend gelden met vier goals en drie assists, maar beseft ook dat hij zich defensief nog moet verbeteren.
"Als ik op training soms even sta te slapen, dan zegt Daan (zijn broer die ook bij FC Twente speelt, red.) daar altijd direct wat van", lacht hij. "Als ik dat verbeter, word ik nóg interessanter voor clubs. Aanvallend gaat het top, maar in het verdedigen moet ik nog wat stabieler worden. Het is al beter geworden, maar dat is wel een verbeterpunt."
Door de goede prestaties is Rots ook gewild bij grotere clubs. Zo werd hij al gelinkt aan Ajax en PSV, terwijl ook het Italiaanse Como interesse zou hebben. "Het is wel even nieuw dat er écht interesse is vanuit grote clubs", erkent hij. "Maar het is niet moeilijk, hoor. Ik vind dat ik er wel goed mee omga en anders heb ik altijd Daan, die mij wel met beide benen op de grond houdt. Er zijn ook genoeg voorbeelden van spelers die er vroeg stonden en toen ineens minder waren. Als ik uit de hoogte ga doen, komt dat sneller. Dus ik blijf met beide benen op de grond."
