Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax-doelwit lag overhoop met trainer en weigerde veld te verlaten'

Max
bron: Engelse media
Tolu Arokodare
Tolu Arokodare Foto: © Pro Shots

Ajax lijkt zich snel te gaan versterken met Tolu Arokodare. De spits vertrekt waarschijnlijk via de achterdeur bij Wolverhampton Wanderers. 

Maandagmiddag kwam naar buiten dat Ajax dicht bij een akkoord is met de Engelse club. Arokodare moet voor één seizoen gehuurd worden mét de optie tot koop van ongeveer twintig miljoen euro. 

In de regionale media was Arokodare de afgelopen weken al onderwerp van gesprek. De spits zou niet meer in de plannen voorkomen van trainer César Peixoto. De oefenmeester wilde de spits daarom buiten bepaalde trainingsvormen houden, maar daar ging Arokodare zelf niet mee akkoord. 

De 25-jarige Nigeriaan liet zich niet wegsturen, wat voor een ongemakkelijke situatie op het trainingsveld zorgde. Uiteindelijk moest de hele training zelfs afgebroken worden. Een dag later was er bewaking aanwezig op het trainingscomplex Compton Park, om te voorkomen dat Arokodare de training van het eerste kon bijwonen. 

Arokodare benadrukte vervolgens in de media dat er weinig klopte van het beschreven incident. "Ik was erg verrast en teleurgesteld om de mediaverslagen te zien, waarvan veel inaccuraat zijn", zo klonk zijn reactie. In april legde de club Arokodare al een disciplinaire schorsing op na een botsing met ploeggenoot Mateus Mané

Gerelateerd:
Tolu Arokodare

'Ajax-doelwit mogelijk al snel gekeurd, koopoptie valt lager uit'

0
Marc-André ter Stegen

'Ter Stegen twijfelgeval voor trainingskamp Barcelona, Ajax wacht'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax-doelwit lag overhoop met trainer en weigerde veld te verlaten'

'Oud-Ajacied naar Van Spor FK en begint aan veertiende club'

Zwart enthousiast over Ajax-aanwinst: "Een flinke verbetering"

Dusan Tadic voltooit transfer en keert opnieuw terug in Eredivisie

'Ajax-doelwit mogelijk al snel gekeurd, koopoptie valt lager uit'

'Dolberg naar uitgang gedreven door nieuwe Ajax-aanwinsten'

Ouazane rekent af met Ajax-verhalen: "Kan de prullenbak in"

'Ajax nadert akkoord over komst van spits met miljoenenwaarde'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws