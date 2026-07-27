'Ajax-doelwit lag overhoop met trainer en weigerde veld te verlaten'

Ajax lijkt zich snel te gaan versterken met Tolu Arokodare. De spits vertrekt waarschijnlijk via de achterdeur bij Wolverhampton Wanderers.

Maandagmiddag kwam naar buiten dat Ajax dicht bij een akkoord is met de Engelse club. Arokodare moet voor één seizoen gehuurd worden mét de optie tot koop van ongeveer twintig miljoen euro.

In de regionale media was Arokodare de afgelopen weken al onderwerp van gesprek. De spits zou niet meer in de plannen voorkomen van trainer César Peixoto. De oefenmeester wilde de spits daarom buiten bepaalde trainingsvormen houden, maar daar ging Arokodare zelf niet mee akkoord.