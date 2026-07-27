'Ajax-doelwit lag overhoop met trainer en weigerde veld te verlaten'
Ajax lijkt zich snel te gaan versterken met Tolu Arokodare. De spits vertrekt waarschijnlijk via de achterdeur bij Wolverhampton Wanderers.
Maandagmiddag kwam naar buiten dat Ajax dicht bij een akkoord is met de Engelse club. Arokodare moet voor één seizoen gehuurd worden mét de optie tot koop van ongeveer twintig miljoen euro.
In de regionale media was Arokodare de afgelopen weken al onderwerp van gesprek. De spits zou niet meer in de plannen voorkomen van trainer César Peixoto. De oefenmeester wilde de spits daarom buiten bepaalde trainingsvormen houden, maar daar ging Arokodare zelf niet mee akkoord.
De 25-jarige Nigeriaan liet zich niet wegsturen, wat voor een ongemakkelijke situatie op het trainingsveld zorgde. Uiteindelijk moest de hele training zelfs afgebroken worden. Een dag later was er bewaking aanwezig op het trainingscomplex Compton Park, om te voorkomen dat Arokodare de training van het eerste kon bijwonen.
Arokodare benadrukte vervolgens in de media dat er weinig klopte van het beschreven incident. "Ik was erg verrast en teleurgesteld om de mediaverslagen te zien, waarvan veel inaccuraat zijn", zo klonk zijn reactie. In april legde de club Arokodare al een disciplinaire schorsing op na een botsing met ploeggenoot Mateus Mané
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