Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax-doelwit loopt zware blessure op; transfer lijkt utopie'

Gijs Kila
bron: Sport
Roony Bardghji
Roony Bardghji Foto: © BSR Agency

Een mogelijke transfer van Roony Bardghji lijkt voorlopig ver weg. Volgens Spaanse media heeft de aanvaller van FC Barcelona maandag op de training een zware knieblessure opgelopen, waardoor een vertrek deze zomer op losse schroeven staat.

Bardghji wordt al maanden gelinkt aan Ajax. Sinds de komst van technisch directeur Jordi Cruijff wordt de Zweed regelmatig genoemd als mogelijke versterking voor de Amsterdammers. Door de zware concurrentie op de vleugels komt hij bij FC Barcelona nauwelijks aan spelen toe, waardoor een tijdelijke of definitieve transfer tot de mogelijkheden leek te behoren.

Ajax houdt rekening met een vertrek van Mika Godts naar Paris Saint-Germain en trainer Míchel Sánchez gaf na de zege op PEC Zwolle al aan dat hij in dat geval graag twee nieuwe aanvallers aan zijn selectie wil toevoegen. Dus zoeken de Amsterdammers nog altijd een rechtsbuiten die de concurrentie met Steven Berghuis kan aangaan.

Een overstap van Bardghji lijkt nu echter onzeker. De buitenspeler verliet de training maandag in tranen en volgens Spaanse media bestaat de vrees voor een ernstige knieblessure. Omdat hij eerder al problemen met dezelfde knie kende, zijn de zorgen groot. SPORT meldt zelfs dat een operatie noodzakelijk lijkt, waardoor Bardghji mogelijk maanden uit de roulatie ligt.

Gerelateerd:
Ajax-fans met een sfeeractie in het uitvak

"Bij de wedstrijd van Ajax heb ik me alleen maar zitten vervelen"

0
Jordi Cruijf

Cruijff nog niet uitgewinkeld: "Gaan nog vijf spelers bijkomen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

"Bij de wedstrijd van Ajax heb ik me alleen maar zitten vervelen"

Cruijff nog niet uitgewinkeld: "Gaan nog vijf spelers bijkomen"

'Feyenoord hoopt talentvolle aanvaller van Ajax te verleiden'

Ajax op rapport: invallers maken het verschil tegen PEC Zwolle

'Eredivisieclub wil Don-Angelo Konadu graag overnemen van Ajax'

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

Klaassen deelt sneer uit na overwinning: "Zij zijn gewoon beter"

Van der Vaart over Ajacied: "Geen twintig procent van wat ik was"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws