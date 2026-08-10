'Ajax-doelwit loopt zware blessure op; transfer lijkt utopie'

Een mogelijke transfer van Roony Bardghji lijkt voorlopig ver weg. Volgens Spaanse media heeft de aanvaller van FC Barcelona maandag op de training een zware knieblessure opgelopen, waardoor een vertrek deze zomer op losse schroeven staat.

Bardghji wordt al maanden gelinkt aan Ajax. Sinds de komst van technisch directeur Jordi Cruijff wordt de Zweed regelmatig genoemd als mogelijke versterking voor de Amsterdammers. Door de zware concurrentie op de vleugels komt hij bij FC Barcelona nauwelijks aan spelen toe, waardoor een tijdelijke of definitieve transfer tot de mogelijkheden leek te behoren.

Ajax houdt rekening met een vertrek van Mika Godts naar Paris Saint-Germain en trainer Míchel Sánchez gaf na de zege op PEC Zwolle al aan dat hij in dat geval graag twee nieuwe aanvallers aan zijn selectie wil toevoegen. Dus zoeken de Amsterdammers nog altijd een rechtsbuiten die de concurrentie met Steven Berghuis kan aangaan.