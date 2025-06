Ajax-doelwit maakt analisten helemaal lyrisch: "Halen die handel"

"Ik zeg doen! Als ik Ajax was", zo is Mulder duidelijk tijdens de rust van het duel. Mulder is zeer lyrisch. "Hij heeft een dribbel, is een buitenspeler, straalt gevaar uit, heeft continu dreigin... Dit lijkt me niet moeilijk. Je wil daar iemand hebben met een actie, die iemand voorbij kan spelen. Dat is Ajax, toch?", zo merkt Mulder op

"Absoluut. Dat is de visie van de club", vervolgt Musampa. "Je wil spelen met echte buitenspelers, die een man kunnen passeren. Hij heeft in de eerste helft echt laten zien dat hij heel makkelijk kan passeren, en goede keuzes kan maken. Het is een hele interessante speler. Halen die handel."