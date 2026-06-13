'Ajax-doelwit mag weg': "Als het gaat om transferbedragen..."

Sparta Rotterdam werkt deze zomer mee aan een transfer van Marvin Young als het juiste bedrag op tafel komt. De twintigjarige verdediger, die nog een driejarig contract op Het Kasteel heeft, werd eerder gelinkt aan Ajax en PSV.

Beide Nederlandse topclubs hebben interesse in Young, die waarschijnlijk een transfer gaat maken. "We weten dat Marvin graag de volgende stap wil zetten. Wij willen daar als club in meedenken, mits de juiste bedragen op tafel worden gelegd", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta Rotterdam in de RTV Rijnmond-podcast Sparta naar Voren.

Supporters van Sparta Rotterdam hoeven echter niet aan 'Mats Rots'-bedragen te denken. De linksback van FC Twente werd vorige week voor zestien miljoen euro verkocht aan Hoffenheim. "Wij moeten ons als Sparta realiseren waar wij in dit landschap zitten, als het gaat om het vragen van transferbedragen", stelt Nijkamp. "Ik wil met alle plezier tien miljoen vragen voor Young, maar dan weet ik zeker dat-ie volgend seizoen nog voor Sparta speelt."