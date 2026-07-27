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'Ajax-doelwit mogelijk al snel gekeurd, koopoptie valt lager uit'

Max
bron: Het Laatste Nieuws
Tolu Arokodare
Tolu Arokodare Foto: © BSR Agency

De transfer van Tolu Arokodare naar Ajax zou zomaar al snel beklonken kunnen worden. Maandag kwam het nieuws over de spits in een stroomversnelling. 

Fabrizio Romano wist te melden dat Ajax dicht bij een akkoord is over de komst van de spits van Wolverhampton Wanderers. De Amsterdammers kunnen Arokodare voor een seizoen huren en hebben daarna de optie om hem definitief over te nemen van Wolves.

Over de hoogte van de koopoptie klinken verschillende geluiden. Romano meldde een aankoopoptie van rond de 22 miljoen euro, maar de Telegraaf en Het Laatste Nieuws stellen dat die lager uitvalt en zo'n achttien tot twintig miljoen euro bedraagt.

Het Belgische medium weet ook te melden dat de deal al snel beklonken kan worden. Mogelijk wordt Arokodare dinsdag al medisch gekeurd door Ajax. 

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