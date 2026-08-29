'Ajax-doelwit neemt afscheid bij club, transfer lijkt kwestie van tijd'

Gerónimo Spina lijkt op korte termijn afscheid te nemen van Atlético Madrid. De Argentijnse verdediger heeft via Instagram al een emotioneel afscheidsbericht gedeeld. Spina wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Ajax en lijkt daarmee op weg naar Amsterdam.

'Het is tijd om afscheid te nemen van deze fantastische club, die ik drie jaar lang met trots heb vertegenwoordigd', begint Spina. "Een club die me de kans gaf om niet alleen als atleet, maar vooral als persoon te groeien. Een club die me alles gaf, van de eerste tot de laatste dag. Ik kwam hier als een kind en ik denk dat ik vertrek als een man", vervolgt de centrale verdediger.

Spina kijkt met veel waardering terug op zijn periode in Madrid en benadrukt dat hij veel te danken heeft aan de mensen binnen de club. "Dit alles dankzij de mensen die er deze keer voor me waren. Dank aan mijn teamgenoten, de technische staf, de fysiotherapeuten en de materiaalbeheerders die me zo thuis hebben laten voelen", schrijft de Argentijn.

Tot slot spreekt Spina zijn liefde uit voor Atlético Madrid. 'Ik was hier heel gelukkig en deze club zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben.' Zijn afscheidsboodschap lijkt de transferontwikkelingen rond de verdediger verder kracht bij te zetten. Ajax wordt al langere tijd genoemd als mogelijke nieuwe bestemming voor Spina, maar of het tot een deal komt is nog even afwachten.