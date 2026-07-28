'Ajax-doelwit niet overtuigend': "Geen topspits, een type-Weghorst"
Ajax lijkt zich spoedig te gaan versterken met Tolu Arokodare. De spits moet op huurbasis overkomen van Wolverhampton Wanderers. Voormalig Ajax-meesterscout Hans van der Zee is echter niet geheel overtuigd.
In totaal kwam Arokodare tot 113 wedstrijden, 41 doelpunten en 3 assists voor Genk. Onder trainer Thorsten Fink zette Arokodare flinke stappen, zegt Marnik Geukens van de Belgische krant Het Belang van Limburg in De Telegraaf. "Hij werd steeds sterker aan de bal. Vanaf de eerste training zei Fink al dat hij ooit de stap naar de Premier League zou zetten. Tolu droomde daar zelf ook duidelijk van. Daardoor was hij misschien niet altijd even ijverig op de training, maar Fink heeft hem zover gekregen dat hij harder ging werken. Daardoor is hij fysiek nóg sterker geworden."
"Hij heeft echt enorm veel fysieke kwaliteiten. Hij is niet alleen groot en sterk, maar ook verrassend snel voor iemand met zijn lengte en lichaamsbouw. Met al die kwaliteiten heeft hij een heel goed seizoen gedraaid", is Geukens lovend. Van der Zee zag dat ook: "Hij heeft onder Fink een prima jaar gehad, eindigde als derde met Genk en werd met 21 goals topscorer van België."
Toch heeft Van der Zee twijfels. "Hij is in mijn ogen geen topspits. Een type-Weghorst. Minder agressief, maar wel een stuk sneller."
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