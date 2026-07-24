Ajax-doelwit reageert na rel: "Ik sta nog onder contract..."
Tolu Arokodare heeft zich uitgesproken over de onrust die rondom hem is ontstaan bij Wolverhampton Wanderers. De spits, die wordt gelinkt aan een mogelijke overstap naar Ajax, ontkent dat de berichtgeving over een incident op het trainingsveld volledig klopt en benadrukt dat hij zich altijd professioneel heeft opgesteld.
Volgens Engelse media zou Arokodare maandag hebben geweigerd het trainingsveld te verlaten nadat Wolves-trainer Cesar Peixoto hem had laten weten dat hij voorlopig niet meer met de eerste selectie mocht trainen. De Nigeriaan zou daar geen gehoor aan hebben gegeven, waarna de training uiteindelijk werd stilgelegd. Een dag later zou de club zelfs extra beveiliging hebben ingezet om herhaling te voorkomen.
De aanvaller geeft nu zelf zijn kant van het verhaal. "Ik was erg verrast en teleurgesteld toen ik de mediaberichten van vandaag zag, waarvan er veel onjuist zijn", schrijft Arokodare op sociale media. "Gedurende mijn hele carrière ben ik er altijd trots op geweest dat ik me professioneel gedraag en de hoogste standaarden hanteer op de training."
De 25-jarige spits stelt dat zijn focus nog altijd ligt op het helpen van Wolverhampton. "Mijn inzet is er altijd op gericht geweest om mezelf zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat ik kan bijdragen aan mijn teamgenoten en de club wanneer er een beroep op mij wordt gedaan. Ik sta nog onder contract bij Wolves en mijn enige bedoeling is om mijn verantwoordelijkheden professioneel na te komen door te trainen, mijn werk te doen en bij te dragen aan het team", aldus Arokodare.
Ondertussen blijft zijn toekomst onderwerp van gesprek. Transferjournalist Matteo Moretto meldde woensdag dat Ajax interesse heeft in de spits. Arokodare kwam vorig jaar voor ongeveer 26 miljoen euro over van KRC Genk, maar lijkt na slechts één seizoen alweer mogen vertrekken uit Engeland.
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