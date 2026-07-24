Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax-doelwit reageert na rel: "Ik sta nog onder contract..."

Amber
Tolu Arokodare
Tolu Arokodare Foto: © Pro Shots

Tolu Arokodare heeft zich uitgesproken over de onrust die rondom hem is ontstaan bij Wolverhampton Wanderers. De spits, die wordt gelinkt aan een mogelijke overstap naar Ajax, ontkent dat de berichtgeving over een incident op het trainingsveld volledig klopt en benadrukt dat hij zich altijd professioneel heeft opgesteld.

Volgens Engelse media zou Arokodare maandag hebben geweigerd het trainingsveld te verlaten nadat Wolves-trainer Cesar Peixoto hem had laten weten dat hij voorlopig niet meer met de eerste selectie mocht trainen. De Nigeriaan zou daar geen gehoor aan hebben gegeven, waarna de training uiteindelijk werd stilgelegd. Een dag later zou de club zelfs extra beveiliging hebben ingezet om herhaling te voorkomen.

De aanvaller geeft nu zelf zijn kant van het verhaal. "Ik was erg verrast en teleurgesteld toen ik de mediaberichten van vandaag zag, waarvan er veel onjuist zijn", schrijft Arokodare op sociale media. "Gedurende mijn hele carrière ben ik er altijd trots op geweest dat ik me professioneel gedraag en de hoogste standaarden hanteer op de training."

De 25-jarige spits stelt dat zijn focus nog altijd ligt op het helpen van Wolverhampton. "Mijn inzet is er altijd op gericht geweest om mezelf zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat ik kan bijdragen aan mijn teamgenoten en de club wanneer er een beroep op mij wordt gedaan. Ik sta nog onder contract bij Wolves en mijn enige bedoeling is om mijn verantwoordelijkheden professioneel na te komen door te trainen, mijn werk te doen en bij te dragen aan het team", aldus Arokodare.

Ondertussen blijft zijn toekomst onderwerp van gesprek. Transferjournalist Matteo Moretto meldde woensdag dat Ajax interesse heeft in de spits. Arokodare kwam vorig jaar voor ongeveer 26 miljoen euro over van KRC Genk, maar lijkt na slechts één seizoen alweer mogen vertrekken uit Engeland.

Gerelateerd:
Jofre Torrents

'Ajax krijgt concurrentie in strijd om linksback van FC Barcelona'

0
Marc-André ter Stegen

'FC Barcelona komt Ter Stegen tegemoet, transfer naar Ajax mogelijk'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Verontrustende berichten over Eriksen: "Rentree onwaarschijnlijk"

Ajax-doelwit reageert na rel: "Ik sta nog onder contract..."

'Ajax krijgt concurrentie in strijd om linksback van FC Barcelona'

Bijzonder: Geen nabeschouwing Ajax - Vojvodina vanwege storing

Ajax overtuigt bij vlagen en boekt ruime overwinning op Vojvodina

Ten Hag uit zijn frustraties: "Hebben het als Nederland verknald"

'FC Barcelona komt Ter Stegen tegemoet, transfer naar Ajax mogelijk'

FC Barcelona komt met duidelijkheid over blessure Frenkie de Jong
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws