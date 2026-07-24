Ajax-doelwit reageert na rel: "Ik sta nog onder contract..."
Tolu Arokodare heeft zich uitgesproken over de onrust die rondom hem is ontstaan bij Wolverhampton Wanderers. De spits, die wordt gelinkt aan een mogelijke overstap naar Ajax, ontkent dat de berichtgeving over een incident op het trainingsveld volledig klopt en benadrukt dat hij zich altijd professioneel heeft opgesteld.
Volgens Engelse media zou Arokodare maandag hebben geweigerd het trainingsveld te verlaten nadat Wolves-trainer Cesar Peixoto hem had laten weten dat hij voorlopig niet meer met de eerste selectie mocht trainen. De Nigeriaan zou daar geen gehoor aan hebben gegeven, waarna de training uiteindelijk werd stilgelegd. Een dag later zou de club zelfs extra beveiliging hebben ingezet om herhaling te voorkomen.
De aanvaller geeft nu zelf zijn kant van het verhaal. "Ik was erg verrast en teleurgesteld toen ik de mediaberichten van vandaag zag, waarvan er veel onjuist zijn", schrijft Arokodare op sociale media. "Gedurende mijn hele carrière ben ik er altijd trots op geweest dat ik me professioneel gedraag en de hoogste standaarden hanteer op de training."
De 25-jarige spits stelt dat zijn focus nog altijd ligt op het helpen van Wolverhampton. "Mijn inzet is er altijd op gericht geweest om mezelf zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat ik kan bijdragen aan mijn teamgenoten en de club wanneer er een beroep op mij wordt gedaan. Ik sta nog onder contract bij Wolves en mijn enige bedoeling is om mijn verantwoordelijkheden professioneel na te komen door te trainen, mijn werk te doen en bij te dragen aan het team", aldus Arokodare.
Ondertussen blijft zijn toekomst onderwerp van gesprek. Transferjournalist Matteo Moretto meldde woensdag dat Ajax interesse heeft in de spits. Arokodare kwam vorig jaar voor ongeveer 26 miljoen euro over van KRC Genk, maar lijkt na slechts één seizoen alweer mogen vertrekken uit Engeland.
Verontrustende berichten over Eriksen: "Rentree onwaarschijnlijk"
Ajax-doelwit reageert na rel: "Ik sta nog onder contract..."
'Ajax krijgt concurrentie in strijd om linksback van FC Barcelona'
Bijzonder: Geen nabeschouwing Ajax - Vojvodina vanwege storing
Ajax overtuigt bij vlagen en boekt ruime overwinning op Vojvodina
Ten Hag uit zijn frustraties: "Hebben het als Nederland verknald"
'FC Barcelona komt Ter Stegen tegemoet, transfer naar Ajax mogelijk'
FC Barcelona komt met duidelijkheid over blessure Frenkie de Jong
Opstelling Ajax bekend: Deze elf namen starten tegen Vojvodina
"Zukic is niet de enige speler waar Ajax voor gewaarschuwd is"
Goodijk: "Ounahi kan daar een stuk meer verdienen dan bij Ajax"
"Ik begrijp niet waarom die duels zo vroeg moeten worden gepland"
Trainer Vojvodina: "Ze hebben zo'n 30 miljoen euro uitgegeven"
Driessen tipt Ajax: "Dan worden spelers drie keer zoveel waard"
"Ajax lijkt nu alles op alles te zetten om PSV te achterhalen"
Gluscevic juicht voor Vojvodina: "Toen had Ajax het ook al lastig"
Hélène Hendriks doet oproep aan voetbalwereld: "Ophouden!"
'Ajax kan Van Axel Dongen slijten aan club uit de Eredivisie'
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Zwart: "Hij past beter in de tactiek van Michel dan Berghuis"
Ajax-speler blinkt uit onder Míchel: "Van uitzonderlijke klasse"
'Ajax krijgt concurrentie van twee clubs in strijd om Wolves-spits'
'Josip Sutalo staat in de belangstelling van verschillende clubs'
Dijkshoorn in de bres voor oud-Ajacied: "Daar worstel ik mee"
Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"
'Ajax lijkt naast komst Ounahi te grijpen na concrete interesse'
Michel maakt de 23 Ajacieden voor duel tegen Vojvodina bekend
Ajax gaat op bezoek bij FK Vojvodina: BetMGM biedt heerlijke odds
Lastig vraagstuk rond nieuwe rol Godts: "Kan hij dat evenaren?"
'Ajax moet het zonder verdediger stellen tegen FK Vojvodina'