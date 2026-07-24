Ajax-doelwit reageert na rel: "Ik sta nog onder contract..."

Tolu Arokodare heeft zich uitgesproken over de onrust die rondom hem is ontstaan bij Wolverhampton Wanderers. De spits, die wordt gelinkt aan een mogelijke overstap naar Ajax, ontkent dat de berichtgeving over een incident op het trainingsveld volledig klopt en benadrukt dat hij zich altijd professioneel heeft opgesteld.

Volgens Engelse media zou Arokodare maandag hebben geweigerd het trainingsveld te verlaten nadat Wolves-trainer Cesar Peixoto hem had laten weten dat hij voorlopig niet meer met de eerste selectie mocht trainen. De Nigeriaan zou daar geen gehoor aan hebben gegeven, waarna de training uiteindelijk werd stilgelegd. Een dag later zou de club zelfs extra beveiliging hebben ingezet om herhaling te voorkomen.

De aanvaller geeft nu zelf zijn kant van het verhaal. "Ik was erg verrast en teleurgesteld toen ik de mediaberichten van vandaag zag, waarvan er veel onjuist zijn", schrijft Arokodare op sociale media. "Gedurende mijn hele carrière ben ik er altijd trots op geweest dat ik me professioneel gedraag en de hoogste standaarden hanteer op de training."