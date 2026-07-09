'Ajax-doelwit Ter Stegen verschijnt op trainingsveld FC Barcelona'

Ter Stegen staat nadrukkelijk in de belangstelling van Ajax en zou dicht bij de overstap naar Amsterdam zijn. De goalie gaf zijn jawoord al aan Ajax en moet een seizoen gehuurd worden van FC Barcelona.

Helemaal rond is het nog niet, dus stond de doelman deze week gewoon op het trainingsveld bij FC Barcelona. De Duits-international is nog herstellende van een blessure en kwam afgelopen seizoen op huurbasis bij Girona amper in actie.