'Ajax-doelwit transfervrij op te pikken na afscheid bij club'

Yann Sommer kan zich officieel richten op een nieuwe stap. Inter bevestigt dinsdagavond het vertrek van de 37-jarige doelman. Zowel Ajax als Club Brugge zijn in de race voor de ervaren sluitpost.

Na drie seizoenen eindigt het verhaal van Sommer in Milaan. Op de officiële clubkanalen neemt Inter afscheid van de doelman. "Bedankt voor alles, Yann", luidt het. De Zwitserse doelman verlaat de club met vier prijzen in drie seizoenen.

Sommer speelde 139 wedstrijden voor de Italiaanse club. Ajax werd eerder al gelinkt aan de ervaren doelman, maar ook Club Brugge ziet in Sommer één van de belangrijkste kandidaten. Nu hij transfervrij is zullen de onderhandelingen makkelijker verlopen.