Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax-doelwit vertrekt per direct: "We wensen hem veel succes"

Joram
Dani Ceballos
Dani Ceballos Foto: © BSR Agency

Dani Ceballos heeft zijn periode bij Real Madrid beëindigd. De 29-jarige middenvelder is per direct vertrokken bij de Spaanse topclub, waar hij nog één jaar onder contract stond. De club en speler kwamen tot een akkoord over ontbinding van de verbintenis.

Ceballos werd in de afgelopen weken onder meer genoemd als mogelijke versterking voor Ajax, dat zijn situatie in Spanje nauwlettend volgde. De club nam via de officiële kanalen afscheid van de middenvelder met een uitgebreid dankwoord. "Real Madrid wil Dani Ceballos bedanken voor zijn inzet en toewijding tijdens de jaren waarin hij ons shirt droeg. We wensen hem en zijn familie veel succes en alle geluk toe in dit nieuwe hoofdstuk van hun leven. Real Madrid is en blijft altijd zijn thuis.”

De loopbaan van Ceballos in Madrid begon in 2017, na zijn overstap van Real Betis. Twee jaar later vertrok hij tijdelijk op huurbasis naar Arsenal, waar hij tot 2021 speelde. Ook de speler zelf blikte terug op zijn tijd in de hoofdstad. "Na negen jaar is het moment gekomen om een van de belangrijkste hoofdstukken van mijn leven af te sluiten", laat hij weten via sociale media.

"Het is geen gemakkelijke beslissing geweest. Het is ook geen gemakkelijk jaar geweest, en misschien is dat juist de reden waarom ik voelde dat het tijd was om dit hoofdstuk af te sluiten en met hetzelfde enthousiasme als toen ik hier aankwam een nieuwe uitdaging aan te gaan", aldus Ceballos. 

De toekomst van de Spanjaard ligt nog open. In eigen land wordt een terugkeer naar Real Betis genoemd, terwijl ook Ajax belangstelling zou hebben. De haalbaarheid van een overstap hangt vooral samen met zijn financiële eisen.

Gerelateerd:
Wout Weghorst in overleg met Sam Feringa

'FC Twente hoopt op Weghorst; ook Spaanse en Portugese interesse'

0
Paul Nuijten

FC Dordrecht haalt Kuijt-opvolger weg bij Ajax: "Ontzettend blij"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax-doelwit vertrekt per direct: "We wensen hem veel succes"

'FC Twente hoopt op Weghorst; ook Spaanse en Portugese interesse'

FC Dordrecht haalt Kuijt-opvolger weg bij Ajax: "Ontzettend blij"

Ajax maakt plotseling vertrek bekend: jeugdtrainer per direct weg

Van der Gijp over oud-Ajacied: "Daarna zie je dat weer weken niet"

Rosa sprak veel met teamgenoot: "Echt over van alles en nog wat"

Ajax ziet vleugelaanvaller een transfer naar Noorwegen maken

Wouter Goes over oud-Ajacied: "Dan ben je ook gewoon de lul"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws