Ajax-doelwit vertrekt per direct: "We wensen hem veel succes"
Dani Ceballos heeft zijn periode bij Real Madrid beëindigd. De 29-jarige middenvelder is per direct vertrokken bij de Spaanse topclub, waar hij nog één jaar onder contract stond. De club en speler kwamen tot een akkoord over ontbinding van de verbintenis.
Ceballos werd in de afgelopen weken onder meer genoemd als mogelijke versterking voor Ajax, dat zijn situatie in Spanje nauwlettend volgde. De club nam via de officiële kanalen afscheid van de middenvelder met een uitgebreid dankwoord. "Real Madrid wil Dani Ceballos bedanken voor zijn inzet en toewijding tijdens de jaren waarin hij ons shirt droeg. We wensen hem en zijn familie veel succes en alle geluk toe in dit nieuwe hoofdstuk van hun leven. Real Madrid is en blijft altijd zijn thuis.”
De loopbaan van Ceballos in Madrid begon in 2017, na zijn overstap van Real Betis. Twee jaar later vertrok hij tijdelijk op huurbasis naar Arsenal, waar hij tot 2021 speelde. Ook de speler zelf blikte terug op zijn tijd in de hoofdstad. "Na negen jaar is het moment gekomen om een van de belangrijkste hoofdstukken van mijn leven af te sluiten", laat hij weten via sociale media.
"Het is geen gemakkelijke beslissing geweest. Het is ook geen gemakkelijk jaar geweest, en misschien is dat juist de reden waarom ik voelde dat het tijd was om dit hoofdstuk af te sluiten en met hetzelfde enthousiasme als toen ik hier aankwam een nieuwe uitdaging aan te gaan", aldus Ceballos.
De toekomst van de Spanjaard ligt nog open. In eigen land wordt een terugkeer naar Real Betis genoemd, terwijl ook Ajax belangstelling zou hebben. De haalbaarheid van een overstap hangt vooral samen met zijn financiële eisen.
Ajax-doelwit vertrekt per direct: "We wensen hem veel succes"
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