'Ajax-doelwit wil maar naar één club, Real Madrid wil verkopen'

De toekomst van Dani Ceballos blijft voorlopig onduidelijk. Hoewel Ajax nog altijd wordt genoemd als serieuze kandidaat voor de middenvelder van Real Madrid, meldt het Spaanse AS dat de 29-jarige Spanjaard zelf maar één wens heeft: een terugkeer naar Real Betis.

Volgens de Spaanse krant is een transfer naar Sevilla op dit moment echter allesbehalve eenvoudig. "De Ceballos-operatie ligt stil", schrijft AS. "De langgekoesterde wens van de Real Madrid-speler om terug te keren naar Betis wordt belemmerd door de aanhoudende financiële problemen. De naam van de middenvelder blijft in beeld bij de selectieplanning van Betis, dat zich momenteel richt op vertrekkende spelers." Daarmee lijken de kansen voor Ajax op papier aanwezig, maar volgens AS is de voorkeur van Ceballos niet veranderd. De Amsterdammers worden nog altijd genoemd als belangrijkste alternatief, al zou de speler zijn zinnen volledig hebben gezet op een rentree bij zijn oude club.

"Ceballos heeft nog geen definitieve stap gezet die zijn toekomst verduidelijkt: Ajax is zijn belangrijkste gegadigde, maar hij dringt aan op een terugkeer naar Betis. Een terugkeer die hij al lang wenst." Dat betekent niet dat een overstap naar Betis snel zal plaatsvinden. De financiële situatie van de Spaanse club vormt nog altijd een groot obstakel. Zo zou Ceballos flink moeten inleveren op zijn salaris om de transfer mogelijk te maken. Desondanks lijkt Betis geen haast te hebben.