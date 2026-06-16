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'Ajax-doelwit wil maar naar één club, Real Madrid wil verkopen'

Amber
bron: AS
Dani Ceballos
Dani Ceballos Foto: © BSR Agency

De toekomst van Dani Ceballos blijft voorlopig onduidelijk. Hoewel Ajax nog altijd wordt genoemd als serieuze kandidaat voor de middenvelder van Real Madrid, meldt het Spaanse AS dat de 29-jarige Spanjaard zelf maar één wens heeft: een terugkeer naar Real Betis.

Volgens de Spaanse krant is een transfer naar Sevilla op dit moment echter allesbehalve eenvoudig. "De Ceballos-operatie ligt stil", schrijft AS. "De langgekoesterde wens van de Real Madrid-speler om terug te keren naar Betis wordt belemmerd door de aanhoudende financiële problemen. De naam van de middenvelder blijft in beeld bij de selectieplanning van Betis, dat zich momenteel richt op vertrekkende spelers."

Daarmee lijken de kansen voor Ajax op papier aanwezig, maar volgens AS is de voorkeur van Ceballos niet veranderd. De Amsterdammers worden nog altijd genoemd als belangrijkste alternatief, al zou de speler zijn zinnen volledig hebben gezet op een rentree bij zijn oude club.

"Ceballos heeft nog geen definitieve stap gezet die zijn toekomst verduidelijkt: Ajax is zijn belangrijkste gegadigde, maar hij dringt aan op een terugkeer naar Betis. Een terugkeer die hij al lang wenst."

Dat betekent niet dat een overstap naar Betis snel zal plaatsvinden. De financiële situatie van de Spaanse club vormt nog altijd een groot obstakel. Zo zou Ceballos flink moeten inleveren op zijn salaris om de transfer mogelijk te maken. Desondanks lijkt Betis geen haast te hebben.

"Ondanks het risico gaat Betis rustig met de zaak om en onderneemt het op dit moment geen concrete stappen om de speler bij het nieuwe project te betrekken. Er staan namen op de lijst van middenvelders die een kwalitatieve sprong voorwaarts kunnen betekenen voor het systeem van Pellegrini, en Ceballos is daar een van. Voorlopig verloopt het proces traag, hoewel Real Madrid er alles aan zal doen om zijn vertrek zo snel mogelijk af te ronden."

Ook een eventuele overstap naar Ajax zou alleen haalbaar zijn als Ceballos akkoord gaat met een flinke salarisverlaging. Transferexpert Matteo Moretto meldde eerder al dat Ajax en Real Madrid dicht bij een akkoord over de transfersom zouden zijn. Afgelopen seizoen kwam de middenvelder 23 keer in actie voor De Koninklijke en staat zijn teller inmiddels op 215 officiële wedstrijden voor de Spaanse topclub.

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