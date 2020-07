Geschreven door Jessica Westdijk 09 jul 2020 om 23:07

Hoewel het Davy Klaassen met Werder Bremen ternauwernood is gelukt om in de Bundesliga te blijven, zo Ajax toch een poging wagen om de middenvelder terug naar Amsterdam te halen. Dat meldt BILD.

Klaassen vertrok in de zomer van 2017 bij Ajax en ging naar Everton, voor een bedrag van 27 miljoen euro. Daar slaagde hij echter niet en een seizoen later vertrok hij voor de helft van dat bedrag naar Werder Bremen. In Bremen ligt Klaassen nog vast tot medio 2022. En hoewel de club het zwaar had, kende hij daar een prima seizoen, met 7 goals en 6 assists.

Volgens de Duitse krant zou Ajax een bod van 8 à 9 miljoen euro op Klaassen doen. Bremen lijkt daar echter geen genoegen mee te nemen en wil minimaal dubbele cijfers.