'Ajax doet formeel bod op talent dat scoorde tegen Real Madrid'

In het verleden werd de negentienjarige Mexicaan ook al eens gelinkt aan Ajax. Door zijn goede spel, waaronder zijn optreden op het WK voor clubs tegen Real Madrid waarin hij scoorde, trekt hij steeds meer aandacht. Pachuca zou van Ajax zelfs al een formele aanbieding hebben ontvangen voor Montiel.

Over de hoogte van deze bieding en of Pachuca de speler wil laten gaan, is niet veel duidelijk. Naast Ajax blijkt ook SC Braga een bod te hebben gedaan. De negentienjarige middenvelder speelde tot dusver al 66 duels in het eerste elftal van Pachuca.