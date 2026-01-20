Laatste nieuws
Ajax doet goede zaken en boekt knappe overwinning op Villarreal

Stefan
Ajax viert de tweede treffer tegen Villarreal
Ajax viert de tweede treffer tegen Villarreal Foto: © Pro Shots

Ajax heeft dinsdagavond goede zaken gedaan in de Champions League. Op bezoek bij het Spaanse Villarreal kwamen de Amsterdammers op achterstand, maar deze werd vakkundig omgebogen: 1-2.

Hoofdtrainer Fred Grim had Ajax op vier posities gewijzigd ten opzichte van het duel tegen Go Ahead Eagles. De Amsterdammers kregen in de eerste helft niet al te veel mogelijkheden, maar hadden toch op voorsprong kunnen komen. Owen Wijndal kreeg een vrije schietkans, maar stuitte op de doelman van Villarreal. Met 0-0 werd er gerust.

Een paar minuten na rust was het raak voor de Spaanse gastheren. Tani Oluwasseyi knalde de bal achter doelman Vitezslav Jaros. Even later werd de wedstrijd voor een paar minuten stilgelegd vanwege een medische situatie rondom een steward in het stadion en voerde Grim zijn eerste wissel door. Ko Itakura kwam in het veld voor Youri Regeer.

Een paar minuten later scoorde Ajax vrij plotseling de gelijkmaker. Oscar Gloukh mocht vanaf de linkerflank een vrije trap nemen en de goalie van Villarreal zat volledig mis: 1-1. De Amsterdammers namen het initiatief vervolgens wat over van de Spanjaarden, maar zag dit vervolgens ook weer ietwat verdampen. Villarreal kreeg op haar beurt een grote kans via Nicolas Pépé, terwijl Gerard Moreno over het Ajax-doel schoot.

Ajax probeerde in de slotfase van het duel druk op Villarreal te houden en kreeg loon naar werken. Oliver Edvardsen kreeg in de 90ste minuut de bal van Anton Gaaei, die het overzicht behield. Edvardsen vond de verre hoek en zette de Amsterdammers op een 1-2 voorsprong. Villarreal dook nog een paar keer gevaarlijk op voor Jaros, maar die hield zijn doel verder schoon. Ajax won met 1-2 van Villarreal.

Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Wijndal (84. Fitz-Jim)(; Mokio (71. Steur), Klaassen, Regeer (54. Itakura); Gloukh (84. Edvardsen), Dolberg (71. Bounida), Godts.

Ajax wedstrijden Champions League Het laatste Ajax Nieuws
