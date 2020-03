Geschreven door Jordi Smit 04 mrt 2020 om 12:03

© Proshots

De directie van Ajax heeft in een interne mail aan alle medewerkers een waarschuwing afgegeven voor het coronavirus, zo meldt De Telegraaf deze ochtend. De Amsterdammers vragen de werknemers zo weinig mogelijk fysiek contact met elkaar te hebben.

Het coronavirus verspreidt zich sinds enkele weken razendsnel door Europa heen en dus zijn er veel clubs die voorzorgsmaatregelen treffen. Zo ook Ajax, dat verspreiding bij de club te allen tijde wil voorkomen en daardoor een interne mail verstuurde. Daarin stelt Ajax dat het verstandig is fysiek contact zoveel mogelijk te beperken.

“Hoest en nies in je elleboog, was je handen regelmatig met zeep, gebruik desinfecterende middelen, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg en voorkom direct lichamelijk contact en houd voldoende afstand van elkaar”, stelt Ajax volgens de krant in de mail.

Bovendien zou de recordkampioen strikt in de gaten houden welke medewerkers naar het buitenland vertrekken. Bezoekers van de jeugdopleiding of de Johan Cruijff Arena komen tot slot uitsluitend binnen na aanmelding, zodat Ajax het overzicht blijft houden.