Ajax meldt vertrek verdediger: "Daar kijken we erg naar uit"

Nick Verschuren laat Ajax achter zich en tekent een vierjarig contract bij Sparta. Op dinsdagochtend is de transfer van de verdediger officieel beklonken.

Dat laat Ajax weten via haar officiële kanalen. Verschuren kwam liefst twaalf (!) jaar uit voor Ajax en debuteerde namens Jong Ajax op 20 oktober 2023 in de Keuken Kampioen Divisie. Afgelopen seizoen speelde hij bij FC Volendam.

Nu maakt hij dus de stap naar Sparta Rotterdam. "In Nick halen we een zeer talentvolle verdediger naar Sparta, die ook nog de leeftijd heeft om zich als voetballer nog verder door te ontwikkelen. Daarom leggen we Nick ook direct voor vier jaar vast", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta.