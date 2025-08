'Ajax doet navraag bij 34-voudig international van Noorwegen'

Volgens het doorgaans betrouwbare WFCGroningen heeft Ajax recent navraag gedaan bij Bodø/Glimt voor Patrick Berg. De 27-jarige middenvelder speelt al jarenlang bij de Noorse topclub. Berg werd begint 2022 door Bodø/Glimt voor 4,5 miljoen euro verkocht aan Olympique Lyon, maar bewandelde acht maanden later voor vier miljoen euro de omgekeerde weg en bleef Bodø sindsdien trouw.

De 34-voudig Noors international is een belangrijke waarde bij Bodø/Glimt, dat de laatste jaren imponeerde in Europa. "Of Berg ook de verdedigende middenvelder is waar Ajax de main focus op heeft is onbekend", schrijft WFCGroningen. Berg heeft nog een contract tot medio 2028 in Noorwegen. De marktwaarde van de aanvoerder van Bodø/Glimt wordt geschat op zes miljoen euro.