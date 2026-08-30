'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

Lang is een van de spelers die genoemd wordt om Mika Godts op te volgen bij Ajax. De vleugelaanvaller van Napoli sprak al met Jordi Cruijff en volgens Romano mag de Oranje-international bij een goed bod nog altijd vertrekken.

Het was even rustig, maar volgens Romano is de interesse van Ajax nog altijd springlevend. "In de afgelopen twaalf uur heeft Ajax opnieuw contact opgenomen", onthult de transferexpert. "Ajax heeft opnieuw contact opgenomen met de zaakwaarnemers van Noa Lang en met Napoli, dus deze optie is weer open."