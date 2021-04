Geschreven door Jessica Westdijk 02 apr 2021 om 20:04

Ajax heeft Andre Onana een voorstel gedaan voor een nieuw contract, zo meldt De Telegraaf vrijdag. Het huidige contract van Onana loopt nog tot medio 2022. En dat zorgt voor een lastige situatie: de doelman is tot begin 2022 niet inzetbaar vanwege zijn schorsing, maar mag vanaf 1 januari wel met andere clubs onderhandelen over een gratis transfer.

Voor Ajax dus een ongunstige situatie, want het wil ongetwijfeld geld overhouden aan een vertrek van de doelman. Daarom ligt er een contract tot medio 2024 op tafel. Zelf zou Onana de voorkeur geven aan een contract tot medio 2023. De Kameroenees gaf al een paar keer aan dat hij het tijd vond om een stap te zetten, maar zover kwam het tot nu toe niet. Ook deze zomer is dat zeer onwaarschijnlijk, aangezien Onana dus geschorst is. Overigens is Ajax nog in beroep tegen de schorsing, maar ook als de keeper wordt vrijgesproken, wil Ajax zijn contract verlengen.