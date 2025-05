'Ajax doet Pasveer aanbieding, maar zoekt nieuwe eerste doelman'

Pasveer heeft de aanbieding in overweging. Mike Verweij van De Telegraaf weet te melden dat Ajax blij is met Pasveer, maar dat de club nog wel op zoek gaat naar een nieuwe eerste doelman. Of dat Matheus wordt, dat is nog niet bekend. De Braziliaan kan terug naar zijn geboorteland naar de club Gremio, maar Ajax heeft een optie tot koop bedongen bij Braga.

De aankomende dagen of weken zal blijken welke knopen er door Ajax doorgehakt zullen worden. De Amsterdammers werden ook al gelinkt aan Jeffrey de Lange en de club zou zelfs al oriënterende gesprekken met de 27-jarige goalie hebben gevoerd. Hij staat momenteel onder contract bij Olympique Marseille, waar hij reservedoelman is.