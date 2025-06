'Ajax doet talentvolle middenvelder uit Mexico (19) aanbieding'

De interesse van Ajax in Elias Montiel lijkt serieuze vormen aan te nemen. Dat melden journalist Jon Barbon en Orgullo Tuzo op X .

Ajax werd enkele maanden geleden al gelinkt aan de negentienjarige middenvelder van CF Pachuca en is nog steeds geïnteresseerd. Naar verluidt heeft Montiel al een formele aanbieding van Ajax en Braga binnen en is er meer belangstelling vanuit Europa.

Montiel doorliep de hele jeugd van de Mexicaanse club en is sinds 2023 vast onderdeel van de hoofdmacht. In totaal kwam de controlerende middenvelder 66 wedstrijden in actie voor het eerste van Pachuca.