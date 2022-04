Geschreven door Idse Geurts 05 apr 2022 om 11:04

De laatste weken verschijnt er vrijwel dagelijks nieuws omtrent de mogelijke transfer van Ryan Gravenberch naar Bayern München. Het lijkt dan ook vrijwel zeker dat de middenvelder naar de Duitse topclub vertrekt. Toch gaat Ajax nog één poging doen om Gravenberch langer aan de club te binden. Dit meldt Ajax-watcher Mike Verweij in de voetbalpodcast van De Telegraaf.

“Ajax gaat nog één ultieme poging doen om Gravenberch tóch in Amsterdam te houden, maar die jongen heeft zijn keuze al gemaakt”, stelt Verweij. “Bayern München heeft zo’n geweldig plan geschetst. Het gaat niet eens zozeer om de financiële voorwaarden, maar het sportieve plan dat Nagelsmann heeft geschetst. Ik denk dat Gravenberch alleen nog maar heel veel beter gaat worden”.

Gravenberch beschikt over een contract tot 2023, waardoor Ajax hem deze zomer moet verkopen. Als dit niet gebeurt, bestaat de kans dat het talent transfervrij de deur uitloopt. Door deze situatie voorziet Verweij wel gevaren voor Ajax. “Ik denk wel dat Ajax heel erg moet oppassen. Als Ajax bijvoorbeeld wacht op Real Madrid of FC Barcelona, of noem maar op, en gaat pokeren. Dan is er een risico dat hij voor niets weggaat, omdat hij nog maar één jaar contract heeft”, besluit de verslaggever.

Het lijkt er dus niet op dat Ajax met deze laatste poging gaat slagen om Gravenberch langer te behouden. De middenvelder meldde onlangs ook dat de contractonderhandelingen tussen hem en Ajax waren gestaakt. Hierdoor lijkt het er dus echt op dat het talent de club gaat verlaten.