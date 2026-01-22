'Ajax doet voorstel en probeert verdediger op huurbasis te strikken'

Ajax heeft onlangs een huurvoorstel uitgebracht op JP Chermont. Dat meldt de Braziliaanse journalist Lucas Musetti van UOL Esporte . De Amsterdammers volgen de twintigjarige rechtsback van Santos al geruime tijd, maar lijken vooralsnog niet te mikken op een definitieve transfer.

Volgens Musetti heeft Santos twee officiële huuraanbiedingen ontvangen voor Chermont. Naast Ajax heeft ook FC Kopenhagen zich gemeld voor de verdediger, zo vertelt de journalist op zijn YouTube-kanaal. Het is nog niet bekend of het voorstel van Ajax een optie tot koop bevat. Wel geldt de Amsterdamse club als de meest waarschijnlijke bestemming, waardoor een overstap naar Denemarken weinig voor de hand ligt.

De interesse van Ajax in Chermont speelt al langer. Eerder schreef De Telegraaf dat een eventuele komst afhankelijk zou zijn van een vertrek van Anton Gaaei. Met een huurconstructie kan Ajax die voorwaarde mogelijk omzeilen.

Toch ligt de focus in Amsterdam momenteel elders. Ajax geeft prioriteit aan het aantrekken van een nieuwe verdedigende middenvelder, terwijl ook de komst van Oleksandr Zinchenko steeds dichterbij zou zijn.