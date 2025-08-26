Kick-off
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
'Ajax doet zaken met Liverpool en haalt oude bekende van Heitinga'

Joram
bron: Voetbal International
James McConnell
James McConnell Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zijn nieuwe nummer 6 gevonden. James McConnell wordt tijdelijk overgenomen van Liverpool. Dat meldt Voetbal International dinsdagmiddag.

De Amsterdammers naderen met Liverpool een akkoord over het huren van de twintigjarige middenvelder. McConnell werkte in Engeland al eerder samen met trainer John Heitinga, die vorig jaar assistent-trainer was bij Liverpool. Ajax hoopte eigenlijk op een speler met ervaring, maar Edson Alvarez vertrok uiteindelijk naar Fenerbahce.

Nu is de keuze van Ajax dus gevallen op de 20-jarige McConnell. Die speelde tot nu toe dertien wedstrijden in het eerste elftal van Liverpool, waaronder drie in de Premier League. Ook speelde hij tegen PSV in de Champions League, toen de Eindhovenaren in eigen stadion met 3-2 wisten te winnen.

