Ajax transfergeruchten en nieuws
Ajax doet zaken met partnerclub en verkoopt twee jeugdspelers
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots
Ajax heeft overeenstemming bereikt met het Italiaanse Como 1907 over de overgang van Lyfe Oldenstam en Miguel João da Silva. De twee jeugdspelers vertrekken per direct naar de partnerclub van de Amsterdammers die uitkomt in de Serie A.
Oldenstam had nog een contract bij Ajax tot medio 2027 en speelde sinds 2020 voor de Amsterdammers. De verdediger begon in de Onder-17 van de club en was vorig seizoen onderdeel van de Onder-19 van Ajax.
João da Silva lag nog tot medio 2026 vast in Amsterdam en kwam het voorbije seizoen ook uit voor de Onder-17. Beide jeugdspelers hadden geen uitzicht op een debuut in de hoofdmacht van de club en gaan dus in Italië aan de slag.
