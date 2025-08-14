Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax doet zaken met partnerclub en verkoopt twee jeugdspelers

Stefan
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax heeft overeenstemming bereikt met het Italiaanse Como 1907 over de overgang van Lyfe Oldenstam en Miguel João da Silva. De twee jeugdspelers vertrekken per direct naar de partnerclub van de Amsterdammers die uitkomt in de Serie A.

Oldenstam had nog een contract bij Ajax tot medio 2027 en speelde sinds 2020 voor de Amsterdammers. De verdediger begon in de Onder-17 van de club en was vorig seizoen onderdeel van de Onder-19 van Ajax.

João da Silva lag nog tot medio 2026 vast in Amsterdam en kwam het voorbije seizoen ook uit voor de Onder-17. Beide jeugdspelers hadden geen uitzicht op een debuut in de hoofdmacht van de club en gaan dus in Italië aan de slag.

Youri Mulder bij een oefenwedstrijd van Schalke 04 in Gelsenkirchen

Youri Mulder vol lof: "Hij is in ieder geval beter dan Rugani"

Robin Roefs bij Jong Oranje

"Ajax had hem moeten oppikken, hij is ook een echte Ajax-keeper"

Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
