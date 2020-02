Geschreven door Sil Vellenga 16 feb 2020 om 16:02

Ajax kent een prima generale repetitie voor de eerste wedstrijd in het Europa League tweeluik tegen Getafe. De Amsterdammers winnen met 3-0 van RKC Waalwijk. Daarmee vergroot Ajax de afstand met AZ, de nummer twee van de ranglijst, tot zes punten.

Voorafgaand zijn de ogen vooral gericht op Hakim Ziyech, die niet alleen zijn eerste basisplaats krijgt sinds zijn blessure en na de bekendmaking van zijn zomertransfer naar Chelsea, maar ook zijn 150ste wedstrijd speelt in het shirt van Ajax. Ziyech vormt samen met Carel Eiting en Donny van de Beek het middenveld. Edson Álvarez vervangt de geblesseerde Joël Veltman in het hart van de verdediging.

In de eerste tien minuten van de wedstrijd is het vooral Ajax dat de bal heeft, maar dit leidt nog niet tot echte kansen. Desondanks is het in de dertiende minuut al raak voor de Amsterdammers. Na goed drukzetten verovert Van de Beek de bal, tijdens de dribbel die hij vervolgens inzet wordt hij in het strafschopgebied gehaakt door RKC-verdediger Mulder. Dusan Tadic schiet de hiervoor toegekende penalty zonder twijfel in de rechterkruising. In de minuten daarna blijft Ajax vanzelfsprekend de bovenliggende partij en krijgt het wat kleine kansjes via Ryan Babel, Lassina Traore en Ziyech. Aan de andere kant komt RKC echter ook een aantal keer in kansrijke positie. Ajax heeft veel de bal. Dit leidt tot een kans voor Tagliafico en Traore, na goed voorbereidend werk van eerst Babel en daarna Eiting en Ziyech. De eerste echt grote kans voor RKC komt in de 37e minuut; Onana moet redding brengen nadat Sylla Sow zich langs Lisandro Martínez weet te frommelen. Vlak voor rust krijgt Ziyech nog een schietkans na terugleggen van Traore, zijn schot wordt geblokt. Zo gaat Ajax de rust in na een eerste bedrijf waarin het veel balbezit had, maar na de 1-0 weinig grote mogelijkheden heeft gecreëerd.

In de rust vervangt wordt Ziyech vervangen door Daley Blind, beiden krijgen 45 minuten speeltijd in aanloop naar het belangrijke doordeweekse duel. Het wedstrijdbeeld van het eerste bedrijf sijpelt door in de fase na rust, waardoor het meest opwindende moment van de eerste 5 minuten na de pauze een gele kaart voor Eiting is. Wanneer Ajax vervolgens wel een snelle en soepele aanval op de mat legt is het ook meteen raak; met een diepe bal bedient Tadic Van de Beek, die de bal panklaar legt voor Traore. De Burkinese spits hoeft de bal alleen nog maar binnen te tikken. De 2-0 lijkt voor Ajax een startsein om in een hogere versnelling te gaan voetballen, er volgens nog wat kansjes voor onder andere Traore en Babel. Na een uur te hebben gespeeld komt Klaas-Jan Huntelaar binnen de lijnen, hij vervangt Traore. De spits krijgt gelijk twee goede mogelijkheden: waarbij hij een keer vanuit buitenspelpositie op de paal schiet en niet lang daarna net naast de paal. Ook Donny van de Beek krijgt extra rust, in de 78e minuut komt Jürgen Ekkelenkamp voor hem in het veld. In de laatste fase van de wedstrijd laat Ajax de bal vooral aan RKC. Toch is het slotakkoord voor de Amsterdammers: na een lage voorzet van Tagliafico maakt Huntelaar de 3-0 voor Ajax. Heel even lijkt het of de 36-jarige spits ook nog zijn tweede van de wedstrijd maakt, maar de 4-0 van Ajax wordt afgekeurd wegens buitenspel. Zo wint Ajax ook in een laag tempo relatief eenvoudig van RKC en kunnen de Amsterdammers hun aandacht gaan richten op het duel met Getafe.