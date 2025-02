Ajax domineert in eigen huis en boekt overwinning op Heracles

Ajax heeft het in eigen huis gemakkelijk gehad tegen Heracles, met een overtuigende 4-0 overwinning. De Amsterdammers namen al vroeg de leiding, en naarmate de wedstrijd vorderde, liep de score op. Davy Klaassen maakte zelfs zijn 100ste doelpunt voor Ajax.

In de 17de minuut opende Mika Godts de score na een knappe assist van Steven Berghuis. De 2-0 volgde kort voor rust via Brian Brobbey, die simpel afrondde na een mooie pass van Bertrand Traoré. Ajax had het meeste balbezit en creëerde veel kansen, wat leidde tot de ruime voorsprong.

Na rust liep de score verder uit. Oliver Edvardsen maakte het 3-0 met een prachtig doelpunt, en Davy Klaassen scoorde zijn 100ste doelpunt voor Ajax na een goede voorzet van Hato. Nieuwe gezichten maakten hun opwachting: Sean Steur, Rayane Bounida en Jorthy Mokio maakten hun debuut voor Ajax en lieten een positieve indruk achter.