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Ajax domineert tegen Shelbourne maar vergeet vaker te scoren

Gijs Kila
bron: AjaxFanatics
Ajax juicht
Ajax juicht Foto: © BSR Agency

Ajax heeft donderdagavond een overtuigende stap gezet richting de play-offs van de Conference League. De ploeg van Míchel Sanchez rekende in de Johan Cruijff ArenA met 3-1 af met het Ierse Shelbourne, dankzij doelpunten van Mika Godts, Owen Wijndal en Kasper Dolberg.

De Amsterdammers begonnen direct dominant aan de wedstrijd en kwamen al vroeg op voorsprong. Godts werd na een knappe actie onderuit gehaald in het strafschopgebied. Na ingrijpen van de VAR ging de bal op de stip, waarna de Belg zelf voor de 1-0 zorgde.Shelbourne trok zich vervolgens massaal terug op eigen helft, maar Ajax bleef geduldig zoeken naar openingen. Dat leverde halverwege de eerste helft de tweede treffer op. Steven Berghuis bereikte Wijndal met een perfecte voorzet, waarna de linksback de bal aannam en beheerst binnenschoot.

Ook na rust hield Ajax de controle. Binnen enkele minuten verzorgde Berghuis opnieuw de assist, ditmaal op Kasper Dolberg. De Deense spits tikte de scherpe voorzet eenvoudig binnen en bepaalde daarmee de eindstand op 3-0. Godts kreeg daarna de kans om zijn tweede doelpunt van de avond te maken, maar zag een tweede strafschop worden gekeerd door doelman Eddie Beech. Halverwege de tweede helft maakte Julian Brandt zijn officiële debuut voor Ajax. De Duitse middenvelder liet direct zijn klasse zien met een fraaie actie en een perfecte steekpass op Marcos Leonardo, die de kans echter onbenut liet. In de slotfase deden de Ieren verrassend nog wat terug en bepaalde zo de eindstand op 3-1.

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