Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
'Ajax door de gehaktmolen bij Chelsea, positie Heitinga wankelt'

Arthur
bron: Champions League
John Heitinga staat beteuterd langs de lijn bij Chelsea uit
John Heitinga staat beteuterd langs de lijn bij Chelsea uit

Woensdagavond was Ajax te gast op Stamford Bridge voor het Champions League-duel tegen Chelsea. Het werd een zwarte avond voor Ajax. Met een 5-1 oorwassing werden de Amsterdammers huiswaarts gestuurd. De avond begon al vroeg dramatisch voor de Amsterdammers. Na slechts 16 minuten kreeg Kenneth Taylor rood voor een harde tackle op Buonanotte, waardoor Ajax verder moest met tien man.

Slechts twee minuten later stond Ajax al op achterstand. Fofana kopte een bal voor het doel, waar spits Guiu de 1-0 binnentikte. Kort daarna verdubbelde Moises Caicedo de score, waarbij zijn schot van richting werd veranderd door Sutalo: 2-0.

Ajax kreeg in de 31e minuut een penalty na een overtreding op Moro. Weghorst benutte de strafschop en bracht Ajax terug tot 2-1. Toch duurde het niet lang voordat Chelsea weer toesloeg. Na een domme tackle van Weghorst in eigen strafschopgebied kreeg Chelsea een penalty, die Fernández benutte: 3-1. Nog voor rust maakte Estêvão er met een harde knal 4-1 van, waardoor Ajax met een grote achterstand de kleedkamer opzocht.

Na rust probeerde Ajax zich te herpakken, maar Chelsea bleef dominant. In de 48e minuut scoorde invaller George binnen drie minuten het vijfde doelpunt voor de thuisploeg. Ajax-doelman Pasveer voorkwam later nog een zesde treffer van Estêvão, maar het werd duidelijk dat dit de grootste Europese nederlaag in de clubgeschiedenis van Ajax dreigde te worden.

John Heitinga kan lastige dagen tegemoet gaan, zeker met de zware pot tegen FC Twente uit op komst.

Wout Weghorst en Moises Caicedo

Weghorst met wond van het veld: "Heb nu een beetje hoofdpijn"

0
Wesley Sneijder

Wesley Sneijder heeft medelijden met Ajax: "Ze gaven niets weg!"

0
