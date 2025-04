Ajax dreigt grootste financiële verlies in clubhistorie te noteren

Ajax dreigt het grootste financiële verlies in het 125-jarige bestaan van de club te leiden. De Amsterdammers moeten in de eerste weken van de transferzomer behoorlijk verkopen om dat te voorkomen, zo schrijft Voetbal International .

Ajax presenteerde in februari de halfjaarcijfers waaruit bleek dat de club de eerste seizoenshelft 97 miljoen euro heeft verdiend. Dat is vijftien miljoen euro dan in dezelfde periode een jaar eerder. De club uit Amsterdam gaf in de eerste helft van het seizoen echter ook iets meer dan 100 miljoen euro uit. Het leidt tot een negatief operationeel resultaat van 3,8 miljoen euro.

Omdat Ajax de afgelopen jaren veel geld uitgaf aan transfers en die miljoenen uitgesmeerd worden over een langere periode, wordt er dit boekingsjaar nog 40 tot 45 miljoen afgeschreven. Om dit seizoen break-even te draaien, moet Ajax dat bedrag aan transferresultaat behalen. Na de afgelopen twee transferwindows staat die teller echter op nog geen zes miljoen euro.

De cijfers zouden nog opgepoetst kunnen worden door aan het begin van de zomerwindow, voor het einde van het boekjaar (30 juni), spelers te verkopen. Als dat niet gebeurt, eindigt Ajax met een negatieve balans van tientallen miljoenen en moet het misschien het grootste financiële verlies in zijn 125-jarige bestaan presenteren.