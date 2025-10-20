Groeten uit Grolloo
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
'Ajax dreigt middenvelder volgende maand te moeten missen'

Max
bron: Belgische Bond
John Heitinga
John Heitinga Foto: © BSR Agency

Jorthy Mokio gaat met België Onder 17 mee naar het WK Onder 17. Dat betekent dat Ajax de middenvelder volgende maand moet missen. 

België begint het WK op maandag 3 november met een wedstrijd tegen Argentinië. Op 6 november en 9 november zijn de leeftijdsgenoten van respectievelijk Fiji en Tunesië de tegenstanders. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Ajax met de Belgische bond afgesproken dat Mokio pas vanaf 10 november beschikbaar is.

Dat betekent dat Mokio pas na de eventuele groepsfase afreist naar Qatar, waar het jeugdtoernooi gehouden wordt. De 16de finales staan gepland vanaf 14 november en vallen gelijk met de interlandperiode. Het toernooi eindigt op 27 november, dus als België het tot de finale schopt zijn de Amsterdammers hem tot dan kwijt. In dat geval kan John Heitinga tegen Excelsior en Benfica geen beroep doen op de Belg.  

Jorthy Mokio
