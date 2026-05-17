Ajax dreigt slechtste seizoen sinds 1965 in clubhistorie te evenaren

Thomas
bron: Voetbal International
Ajax loopt er verslagen bij Foto: © BSR Agency

Ajax staat zondag voor een bijzonder pijnlijke statistiek. In een seizoen waarin de Amsterdammers met drie verschillende trainers werkten en lange tijd worstelden met wisselvallige prestaties, dreigt de club het laagste puntenaantal in ruim zestig jaar neer te zetten.

Als Ajax op de slotdag verliest van sc Heerenveen, eindigt de ploeg op slechts 55 punten. Daarmee zou dit seizoen de boeken ingaan als het zwakste Ajax-jaar sinds het seizoen 1964/65.

In dat seizoen verzamelden de Amsterdammers 35 punten uit dertig wedstrijden. Omgerekend naar het huidige driepuntensysteem komt dat eveneens neer op 55 punten. Een nederlaag in Friesland zou er dus voor zorgen dat Ajax dat negatieve record evenaart.

Voor een club met de historie en ambities van Ajax zou dat een uiterst pijnlijke conclusie zijn van een toch al turbulent seizoen. De Amsterdammers zullen tegen sc Heerenveen dan ook alles op alles zetten om een ongewenste plek in de clubgeschiedenis te voorkomen.

