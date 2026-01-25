Laatste nieuws
'Ajax dreigt Vicente mis te lopen; speler wil naar Engeland'

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Carlos Vicente
Carlos Vicente Foto: © BSR Agency

Ajax moet serieus rekening houden met concurrentie van Birmingham City in de strijd om Carlos Vicente. De Engelse club zet alles op alles om de 26-jarige Spaanse vleugelspeler binnen te halen en probeert Ajax af te troeven. Dat meldt Voetbal International zaterdagavond.

Eerder op de dag werd duidelijk dat Ajax, op voorspraak van Jordi Cruijff, voor Vicente ging als opvolger van Raúl Moro, die inmiddels is verkocht aan Osasuna. Volgens VI leek een akkoord met zowel Deportivo Alavés als de speler geen probleem te worden en leek Ajax de rechtsbuiten zelfs voor de neus van Birmingham City weg te kapen.

Die situatie is inmiddels veranderd. De Championship-club laat zich niet zomaar passeren en heeft opnieuw contact gezocht met Vicente. Birmingham is volgens VI ‘financieel zeer krachtig’ en heeft een ‘astronomische aanbieding’ neergelegd bij de buitenspeler. Het voorstel ligt aanzienlijk hoger dan het aanbod van Ajax en wordt omschreven als ‘take it or leave it’. Vicente zou gevoelig zijn voor die financiële lokroep en daardoor van gedachten zijn veranderd.

Ajax moet daardoor vrezen dat de deal alsnog in het water valt. Wel is er nog tijd: Deportivo Alavés rekent zondag nog op Vicente tijdens het La Liga-duel met Real Betis, waarvoor hij gewoon deel uitmaakt van de wedstrijdselectie.

Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
