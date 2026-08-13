'Ajax-drietal mag vertrekken; Cruijff wees al aanbiedingen af'

Josip Sutalo, Ko Itakura en Anton Gaaei mogen vertrekken bij Ajax. Dat meldt Voetbal International donderdagmiddag. Het drietal moet met hun vertrek ruimte maken voor nieuwe aankopen van Jordi Cruijff.

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De verdedigers zijn niet onomstreden in de Johan Cruijff ArenA en hebben weinig perspectief op een basisplaats. Bovendien vertegenwoordigen ze een aardige transferwaarde.

"Josip Sutalo en Ko Itakura mogen vertrekken bij Ajax, net als Anton Gaaei", zo schrijft VI. Cruijff zou zelfs al aanbiedingen hebben ontvangen voor de rechtsback. "Op de Deen zijn meerdere biedingen gedaan, maar door technisch directeur Jordi Cruijff geweigerd omdat ze te laag waren", klinkt het. "Jordi Cruijff hoopt ze de komende weken daarom nog van de hand te doen."